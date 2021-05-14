Вассерман предложил изменить принцип выплаты пенсий

Публицист, телеведущий Анатолий Вассерман предложил изменить принцип, по которому россиянам выплачивают пенсию. Своим мнением он поделился с радиостанцией «Говорит Москва».

Вассерман отметил, что значительная часть сегодняшних достижений была создана на основе труда предыдущих поколений. Поэтому эрудит считает, что пенсионеры вправе «получать свою долю от всего, что делается в стране, а не только от накоплений из собственной заработной платы».

Публицист согласился с тем, что пенсия в какой-то степени должна быть пропорциональна зарплате. В то же время долю от дохода всей страны, которую он предложил выплачивать пенсионерам, ведущий порекомендовал делить пропорционально личным накоплениям граждан. Кроме того, он считает, повышение пенсионного возраста следует отменить.

По словам Вассермана, сторонники повышения пенсионного возраста ссылаются на то, что пенсионный фонд необходимо пополнять из бюджета, так как в нем не хватает денег. «Так вот это не баг, а фича. Это не случайная ошибка, а неотъемлемая, хотя и неосознаваемая с ходу часть правильного устройства системы. Потому что бюджет пополняется не только стараниями ныне трудоспособных поколений, но и плодами усилий тех, кто уже нетрудоспособен», — заключил он.

Ранее Вассерман выступил с предложением принять закон о компенсации утраченных во времена СССР вкладов граждан. По мнению эрудита, вернуть гражданам их сбережения нужно из расчета за один советский рубль — 500 российских рублей.

Правительство России начало пенсионную реформу в 2018 году. К 2024 году в России пенсионный возраст будет увеличен до 60 лет для женщин и до 65 лет для мужчин.