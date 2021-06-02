Отчитавшей спикера Госдумы 90-летней пенсионерке пообещали прибавку к пенсии

90-летней пенсионерке из Саратова Анне Полуйко, которая пожаловалась спикеру Госдумы Вячеславу Володину на жизнь и чиновников, пообещали начислить прибавку к пенсии. Ее слова приводит «Московский комсомолец».

Месяц назад Полуйко поспорила с Володиным, которого встретила на улице, после чего в сети распространили видео их беседы.

Корреспондентка попросила контакты женщины в районном Совете ветеранов и позвонила ей. Однако пенсионерка, узнав, что звонит журналистка из Москвы, задала ей вопрос: «Я даже не знаю, мне тебя сразу обматерить или как?»

Затем Полуйко пояснила свои слова: «Детонька моя, мне 90 лет стукнуло. Я просто так никогда ничего не делаю. Вот раньше я спускала старую вязаную кофту, а из этих ниток вязала своим детям свитерочек, носочки, рукавички. Поняла? А теперь вы пишете, пишете пузыри в пустоту. Зачем воду в ступе толочь?» Она отметила, что надо писать только по делу, и отчитала журналистку: «Журналистка из Москвы, иди занимайся полезным делом, а не пустой болтовней».

Знакомый Полуйко, председатель совета ветеранов Фрунзенского района Саратова Бронислав Костальцев рассказал, что они с женщиной девять лет вместе трудились в совете ветеранов. По его словам, сразу после встречи со спикером Госдумы ей позвонили из пенсионного фонда и пообещали начислить прибавку к пенсии. Работники пообещали за нее заполнить все бумаги, чтобы женщине не пришлось выходить на улицу в жару.

В начале мая власти Саратова рассказали, что пенсионерку, которая пожаловалась Володину, зовут Анна Александровна, она жительница Фрунзенского района.

30 апреля в сети появилось видео, на котором спикер Госдумы Вячеслав Володин случайно встретился с пенсионеркой на улице и выслушал от нее критику. Женщина посетовала на то, что люди в России продолжают бедствовать, в стране «много лет воруют, врут и Богу молятся». Ответы Володина на обращение россиянки в ролике не показали. Позже Володин прокомментировал встречу, отметив, что «у всех могут быть разные вопросы».