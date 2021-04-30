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Спикер Госдумы выслушал критику пенсионерки на улице и попал на видео

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин случайно встретился с пенсионеркой на улице и выслушал от нее критику. Их беседа попала на видео, которое в пятницу, 30 апреля, публикует РБК в своем Telegram-канале.

Обращаясь к политику, женщина, представившаяся уроженкой Тамбовской области, посетовала на то, что люди в России, которая обладает огромными территориями и богатствами, продолжают бедствовать. В частности, она отметила, что инфляция в стране превышает процент по ее вкладу с «гробовыми».

После этого пенсионерка призналась, что от всего происходящего ей хочется плакать, и поинтересовалась у Володина, «сколько врать можно». «В стране много лет воруют, врут и Богу молятся. Это человеку как понять? Это какому Богу молятся? Что у Бога просят, скажи мне?» — задала женщина вопрос спикеру Госдумы.

Ответы Володина на обращение россиянки в ролике не показали.

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