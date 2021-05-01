Власти Саратова рассказали о поспорившей с Володиным пенсионерке

Власти Саратова рассказали о поспорившей со спикером Госдумы Вячеславом Володиным пенсионерке, которая пожаловалась ему на жизнь и чиновников, вручивших ей подарок только спустя три месяца после 90-летия. Подробности сообщили РИА Новости в пресс-службе мэрии.

В пресс-службе уточнили, что пенсионерку зовут Анна Александровна, она является жительницей Фрунзенского района. По информации мэрии, женщина сама пожелала прийти за подарком к юбилею позже.

«В телефонной беседе зимой Анна Александровна сама высказала желание прийти за подарком лично в удобное время. Как пояснила жительница, сегодня она направилась в администрацию района, так как в преддверии Пасхи совет ветеранов района также поздравлял пожилых граждан и вручал куличи. В честь дня рождения ей был вручен набор посуды и чайный сервиз», — пояснили в пресс-службе.

Ранее 30 апреля в сети появилось видео, на котором спикер Госдумы Вячеслав Володин случайно встретился с пенсионеркой на улице и выслушал от нее критику. Женщина посетовала на то, что люди в России продолжают бедствовать, в стране «много лет воруют, врут и Богу молятся». Ответы Володина на обращение россиянки в ролике не показали. Позже Володин прокомментировал встречу, отметив, что «у всех могут быть разные вопросы».