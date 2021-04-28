Российская медсестра задушила своего парализованного 20 лет мужа

В Белгороде 59-летняя медсестра задушила своего парализованного мужа, за которым она ухаживала в течение 20 лет. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по региону.

По информации ведомства, пара состояла в браке с 1980-х годов. Вскоре муж россиянки перенес инсульт, после чего у него парализовало левую половину тела. Женщина в течение 20 лет ухаживала за супругом. По версии следствия, из-за того, что ее муж не мог «самостоятельно выполнять примитивные действия в повседневной жизни по уходу за собой, в частности передвигаться и самостоятельно принимать пищу, а также из-за его раздражительного поведения, в связи с имевшимся заболеванием, обвиняемая задушила» супруга, когда он лежал на диване.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии). Следствие завершено, дело будет направлено для рассмотрения в суд.

Ранее сообщалось, что после издевательств над пожилой пациенткой в московской больнице возбудили уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Видеоролик с данным инцидентом опубликовала беременная пациентка Лея Леонова. На записи пьяная медсестра материт страдающую от боли пенсионерку и требует от нее прекратить кричать. «Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», — сказала Леонова. После этого главного врача медучреждения уволили.