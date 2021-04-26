Главврача московской больницы уволили после издевательств над пожилой пациенткой

Главврача московской больницы № 36 уволили после издевательств над пожилой пациенткой. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента здравоохранения.

Согласно заявлению ведомства, в медицинском учреждении после сообщений об инциденте были незамедлительно проведены мероприятия внутреннего контроля, а сотрудники, фигурировавшие в нем, были отстранены. В столичном департаменте здравоохранения отметили, что подобные действия персонала больницы недопустимы.

Ранее сообщалось, что после издевательств над пожилой пациенткой в московской больнице возбудили уголовное дело. Представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова заявила, что дело заведено по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Видеоролик с данным инцидентом опубликовала беременная пациентка Лея Леонова. На записи пьяная медсестра материт страдающую от боли пенсионерку и требует от нее прекратить кричать. «Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», — сказала Леонова.