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Бастрыкин поручил проверить данные об издевательствах над пациенткой в Москве

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Фото: Следственный комитет России / Globallookpress.com

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил проверить данные об издевательствах над пожилой пациенткой в одной из московских больниц и доложить ему о результатах. Сообщение об этом появилось на сайте ведомства.

В публикации отмечается, что глава СК потребовал от сотрудников тщательно изучить ситуацию, опросить свидетелей, саму пострадавшую и принять меры в соответствии с законодательством. В настоящее время следователи анализируют опубликованные в сети видеозапись произошедшего, утверждают в СК.

Видеоролик с издевательствами над пожилой женщиной в московской больнице №36 разместила в сети беременная пациентка Лея Леонова. На записи видно, как пьяная медсестра материт страдающую от боли пенсионерки и требует от нее прекратить кричать.

«Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она пролежала, стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», — сказала Леонова.

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