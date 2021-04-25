Пьяная медсестра обматерила бабушку в московской больнице и попала на видео

В московской больнице №36 беременная пациентка Лея Леонова сняла на видео, как пьяная медсестра матом накричала на бабушку. Об этом сообщает РЕН ТВ в воскресенье, 25 апреля.

«Сутки я от них не могла добиться адекватного лечения. Мне говорили, что у меня все хорошо», — отметила Леонова. Она рассказала, что в одну из ночей услышала «жуткие крики» из дальней палаты. Сотрудница больницы обзывала пенсионерку, а потом вывела ее в коридор.

«Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она пролежала, стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», — рассказала Леонова.

На кадрах, размещенных Telegram-каналом LIFE SHOT, можно услышать крики медсестры, которая, кроме того, угрожала бабушке, требуя, чтобы та замолчала.

По информации РЕН ТВ, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад относительно ситуации в столичной больнице. В случае, если информация об издевательствах подтвердится, руководитель ведомства просит принять меры в соответствии с действующим законодательством.