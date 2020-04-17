Россияне бросили 96-летнюю бабушку в больнице из страха перед коронавирусом

В Москве родственники отказались забирать из перепрофилированной больницы 96-летнюю бабушку, мотивируя свое решение страхом заразиться коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.
Пожилая женщина прошла лечение в отделении нейрохирургии городской клинической больницы №13. Учреждение было перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусом. Пенсионерку перевели в городскую клиническую больницу имени Юдина, однако испугавшиеся коронавируса родственники не стали забирать женщину, бросив ее на медиков.
«Поэтому, как только женщина будет выписана, она сможет поехать в пансионат ветеранов труда, куда ранее ей была оформлена путевка, так как специальная комиссия департамента соцзащиты признала женщину нуждающейся в постороннем уходе, помощи и опеке», — приводит агентство сообщение департамента труда и соцзащиты. В течение двух недель пенсионерка будет находиться в пансионате в режиме самоизоляции.
Ранее в сети появилось видео ограбления 80-летней жительницы Казани у подъезда дома. Похититель отнял у женщины тележку с продуктами, толкнул ее и убежал. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как пенсионерка пытается забрать у грабителя тележку, но в результате падает на асфальт и еще несколько секунд пытается подняться. 7 апреля потерпевшая скончалась, не пережив стресса после совершенного против нее преступления. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Всемирная организация здравоохранения