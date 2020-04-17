Россияне бросили 96-летнюю бабушку в больнице из страха перед коронавирусом

В Москве родственники отказались забирать из перепрофилированной больницы 96-летнюю бабушку, мотивируя свое решение страхом заразиться коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу столичного департамента труда и социальной защиты населения.

Пожилая женщина прошла лечение в отделении нейрохирургии городской клинической больницы №13. Учреждение было перепрофилировано для лечения пациентов с коронавирусом. Пенсионерку перевели в городскую клиническую больницу имени Юдина, однако испугавшиеся коронавируса родственники не стали забирать женщину, бросив ее на медиков.

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«Поэтому, как только женщина будет выписана, она сможет поехать в пансионат ветеранов труда, куда ранее ей была оформлена путевка, так как специальная комиссия департамента соцзащиты признала женщину нуждающейся в постороннем уходе, помощи и опеке», — приводит агентство сообщение департамента труда и соцзащиты. В течение двух недель пенсионерка будет находиться в пансионате в режиме самоизоляции.

Ранее в сети появилось видео ограбления 80-летней жительницы Казани у подъезда дома. Похититель отнял у женщины тележку с продуктами, толкнул ее и убежал. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как пенсионерка пытается забрать у грабителя тележку, но в результате падает на асфальт и еще несколько секунд пытается подняться. 7 апреля потерпевшая скончалась, не пережив стресса после совершенного против нее преступления. В отношении грабителя возбуждено уголовное дело по статье 109 УК («Причинение смерти по неосторожности»).

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