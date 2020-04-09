На россиянина завели дело после смерти ограбленной им пенсионерки с продуктами

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело после смерти 80-летней пенсионерки, которую ограбил 32-летний житель Казани. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.

Расследование ведется по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). 4 апреля на улице в Казани мужчина напал на возвращавшуюся из магазина пенсионерку. Злоумышленник отобрал у нее тележку с продуктами и деньгами и скрылся.

7 апреля потерпевшая скончалась, не пережив стресса после совершенного против нее преступления. После нападения на пенсионерку было возбуждено уголовное дело о грабеже, которое теперь будет передано в казанское управление СКР для дальнейшего расследования.

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