Ограбленная ради продуктов российская пенсионерка умерла

80-летная жительница Казани, которая стала жертвой похитителя тележки с продуктами, умерла. Об этом в среду, 8 апреля, сообщает Telegram-канал «Подъем».

«Ее соседка сказала, что у нее было давление высокое, она очень переживала. Они ее просили не расстраиваться, но, видимо, она не смогла это пережить», — рассказали изданию в городской социальной службе.

Инцидент произошел утром 4 апреля. Россиянка возвращалась из магазина, когда на нее напал неизвестный. На кадрах, снятых камерой видеонаблюдения, видно, как пенсионерка пытается забрать у грабителя тележку, но тот толкает ее и убегает с добычей. Несколько секунд женщина лежит на асфальте и пытается подняться.

В городском управлении МВД России изданию сообщили, что, помимо продуктов, в тележке пенсионерки были деньги — более пяти тысяч рублей. 32-летнего злоумышленника задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ («Грабеж»).

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!