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После издевательств над пожилой пациенткой в Москве возбудили дело

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Фото: Дмитрий Коротаев / «Коммерсантъ»

После издевательств над пожилой пациенткой в одной из больниц Москвы возбудили уголовное дело. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель московского управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

По словам Ивановой, дело заведено по статье 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Следствие допросит персонал и руководство больницы.

25 апреля председатель СКР Александр Бастрыкин поручил проверить данные об издевательствах над пожилой пациенткой и доложить ему о результатах.

Видеоролик с издевательствами над пожилой женщиной в московской больнице №36 опубликовала беременная пациентка Лея Леонова. На записи пьяная медсестра материт страдающую от боли пенсионерку и требует от нее прекратить кричать. «Ее вывезли из палаты, потому что она, видимо, мешала спать соседкам. Она стонала, плакала, пролежала в коридоре всю ночь», — сказала Леонова.

Предыстория: Бастрыкин поручил проверить данные об издевательствах над пациенткой в Москве
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