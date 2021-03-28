Российскую медсестру задушили в районной больнице

Врач Фатежской центральной районной больницы был задержан в связи с подозрением в убийстве медсестры на рабочем месте. Об этом сообщается на сайте Следственного управления следственного комитета России по Курской области.

Как сообщается, убийство было совершено 27 марта. Подозреваемый, находившийся с 21-летней медсестрой в одном помещении, начал избивать сотрудницу, а позже задушил.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Следствие устанавливает обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемый задержан.

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