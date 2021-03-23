Россиянин получил 24 года за убийство шедшей с дискотеки школьницы

В Тамбовской области суд вынес приговор 36-летнему жителю Котовска, который в марте 2020 года изнасиловал и убил 13-летнюю школьницу. Об этом во вторник, 23 марта, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, девочка шла домой после дискотеки, которую устроили в местном доме культуры в честь 8 Марта. Водитель перегородил ей дорогу автомобилем, после чего увез в неизвестном направлении.

Мужчина жестоко избил и изнасиловал девочку. Затем он задушил ее шнуром от зарядки мобильного телефона. В момент задержания насильник утверждал, что случайно сбил подростка и выбросил ее тело в реку. Однако 11 марта его нашли недалеко от дома насильника.

Осужденный проведет 24 года в колонии строгого режима.