Скопинский маньяк разоткровенничался на видео о своих преступлениях

70-летний Виктор Мохов, известный как скопинский маньяк, разоткровенничался о своих преступлениях. Видео интервью с ним публикует Telegram-канал «112».

На кадрах Мохов рассказывает, что предложил двум девочкам подвезти их до дома, а по дороге они согласились выпить. По его словам, пассажирки пили много и были легкого поведения. Потом он привез их к себе на участок.

«Я с Катей сначала совершил половой акт. Но с Леной не получилось. Проводил их туда, в подвальчик, сказал: переночуйте до утра, а потом отвезу вас в Рязань, назад домой. А утром зашел к ним, они говорят: вот ты Катю изнасиловал, она была девственница. Я говорю: но следов-то не было, как так? Они говорят, мы заяву на тебя в милицию, и я их не выпустил, закрыл там», — рассказывает Мохов. В разговоре он все-таки признал, что похитил девушек и удерживал их насильно.

По словам Мохова, он собирался отпустить пленниц рано или поздно, но не мог определиться, когда именно, потому что понимал, что его посадят. Ему их было жалко.

Мохов отсидел 17 лет заключения за похищение и изнасилование двух девушек и 3 марта вышел на свободу. Он приехал в Москву на ток-шоу. Теперь маньяк намерен жениться и отдохнуть на юге.

В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез их за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.

30 августа 2005 года Мохову был вынесен приговор.