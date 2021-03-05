Скопинский маньяк высказался против кастрации педофилов

Скопинский маньяк Виктор Мохов высказался против кастрации педофилов. Об этом он заявил в интервью Telegram-каналу «112».

На кадрах отсидевший 17 лет за похищение и изнасилование 14- и 17-летних девушек Мохов говорит, что они были молодые и красивые, поэтому он не считал для себя противоестественным принуждать их к сексу. Он бы проголосовал против кастрации педофилов, потому что те, кто сидят в колониях, рано или поздно исправились бы. «Ведь в тюрьму сажают, чтобы исправить их, а не губить», — считает он.

Мохов также выступил против отмены моратория на смертную казнь. «У всех людей, какие бы они преступления ни совершили, должен быть шанс на исправление. Пожизненный срок тоже считается казнь, только медленная», — говорит он.

По его словам, у него никогда не было мысли покончить с собой, он знал, что рано или поздно освободится.

Кроме того, 70-летний Мохов заявил, что между сайтом Третьяковской галереи и порно выбрал бы последнее для просмотра в интернете.

Ранее 5 марта скопинский маньяк рассказал о своих преступлениях.

В 2000 году он предложил 14-летней Екатерине Мартыновой и 17-летней Елене Самохиной подвезти их до дома, но привез за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом. За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.

30 августа 2005 года Мохову был вынесен приговор. Отсидев 17 лет, 3 марта 2021 года он вышел на свободу. Бывший заключенный приехал в Москву на ток-шоу. Теперь маньяк намерен жениться и отдохнуть на юге.