На простившую насильника россиянку завели уголовное дело

Девушка, обвинившая в изнасиловании молодого человека, простила его и отозвала показания, после чего на нее завели уголовное дело. Об этом в пятницу, 19 марта, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

Летом 2019 года в центре Москвы нашли избитую и изнасилованную девушку. Она провела в больнице без сознания несколько дней. Полицейские установили подозреваемого. Насильником оказался один из молодых людей, с которыми она познакомилась в баре.

Потерпевшая опознала мужчину, но через некоторое время решила его простить. По ее словам, все произошло по взаимному согласию. Однако у происшествия оказалось немало свидетелей, изнасилование также зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Мужчину приговорили к пяти с половиной годам колонии. А девушку обвинили по статье 307 («Заведомо ложные показания») УК РФ.