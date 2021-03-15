Россиянин вышел из тюрьмы и изнасиловал знакомую на глазах у ее матери

В Седельниковском районе Омской области мужчина, вышедший из тюрьмы, изнасиловал знакомую на глазах у ее матери и был пойман полицией на месте преступления. Об этом пишет портал «Новый Омск».

28-летний россиянин девять лет отбывал наказание за убийство и причинение тяжких телесных повреждений. 5 марта он освободился из мест лишения свободы и 9 марта вернулся по месту жительства, в село Седельниково. Новое преступление он совершил уже через три дня.

По данным следствия, 12 марта мужчина зашел в гости к своей знакомой. Под угрозой расправы он изнасиловал ее прямо на глазах у матери, которую россиянин сильно запугал, чтобы та не позвала на помощь.

Однако он был пойман на месте преступления — полицейские отправились искать мужчину, когда тот не явился в отделение для отметки. В настоящее время подозреваемый заключен под стражу, против него возбуждено уголовное дело по статьям 131 и 132 УК РФ («Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера»).

Ранее сообщалось, что житель Тульской области 38-летний Александр Брежнев признан виновным в похищении, изнасиловании и убийстве 13-летней школьницы и приговорен судом к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима.