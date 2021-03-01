Россиянин изнасиловал и убил оставшуюся дома без матери десятилетнюю девочку

В Волгоградской области россиянин пойдет под суд за изнасилование и убийство десятилетней дочери своей сожительницы. Об этом сообщает V1.RU.

По версии следствия, в ноябре 2020 года 32-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения пришел к своей знакомой, однако дома была только десятилетняя дочь женщины. Тогда обвиняемый предложил девочке пойти искать мать, отвел ребенка на окраину поселка, где изнасиловал и задушил.

Через день мать девочки обратилась в полицию с заявлением о пропаже дочери. Поисками ребенка занимались полицейские, спасатели, жители села и добровольцы. Спустя несколько часов следователи установили, что к исчезновению школьницы причастен ранее судимый сожитель ее матери.

Мужчина признал вину и показал, где спрятал тело. Его обвинили по пунктам «б» части 4 статьи 132 («Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста») и «в» и «к» части 2 статьи 105 («Убийство малолетнего, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера») УК РФ. Уголовное дело направлено в прокуратуру.

Отмечается, что задержанный был судим за хулиганство и грабеж, а мать девочки — за убийство. Отец ребенка также отбывает наказание в колонии.