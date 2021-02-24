Заперший школьниц в своем бункере скопинский маньяк выйдет на свободу

Виктор Мохов, известный как скопинский извращенец и рязанский маньяк, получивший 17 лет колонии за похищение и изнасилование двух школьниц, готовится к выходу на свободу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, мужчина, несколько лет удерживавший девушек в своем подвале в качестве секс-рабынь, окажется на свободе 3 марта.

В 2000 году тогда 50-летний Мохов вызвался подвезти до дома 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, но привез школьниц за город. Следующие 1296 дней девушки провели в бункере, который мужчина заранее вырыл на своем участке под гаражом.

За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от педофила. Спастись им удалось, передав на волю записку.

30 августа 2005 года Виктора Мохова приговорили к 17 годам лишения свободы. Он отбывает наказание в колонии строгого режима в Саратовской области.