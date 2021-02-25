Жертва скопинского маньяка прокомментировала его скорый выход из тюрьмы

Одна из жертв Виктора Мохова, известного как скопинский извращенец и рязанский маньяк, прокомментировала его скорый выход из тюрьмы, который должен состояться 3 марта. Интервью с Екатериной Мартыновой опубликовал «Московский комсомолец».

Женщина призналась, что перед этой датой у нее есть некоторое волнение, хотя об освобождении Мохова она начала думать еще год назад. «Не то что я боюсь, но мне странно, что мой мучитель, который лишил меня 3,5 года нормальной жизни, скоро выйдет на свободу и продолжит нормально жить», — рассказала Мартынова.

По словам жертвы маньяка, она не боится его, потому что живет далеко от Скопина, рядом с селом Константиново. Кроме того, соседи Мохова говорили, что не дадут ему жить на его участке.

Мартынова также рассказала, что дом преступника сейчас пустует. Его мать умерла в 2014 году. После этого в доме жил бывший сокамерник Мохова, однако сейчас дом заброшен, а окна заколочены.

В 2000 году тогда 50-летний Мохов решил подвезти до дома 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, но привез девушек за город. Следующие 1296 дней школьницы в качестве секс-рабынь провели в бункере, который маньяк заранее вырыл на своем участке под гаражом.

За неповиновение педофил лишал пленниц еды, воды и света, распылял в подвале слезоточивый газ. Одна из школьниц дважды рожала от Мохова. Спастись им удалось, передав на волю записку.