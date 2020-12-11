Под Петербургом среди мусора нашли завернутый в покрывало изрезанный труп

В городе Шлиссельбург Ленинградской области нашли труп молодого человека с множественными колото-резаными ранениями шеи, грудной клетки и конечностей. Его тело, перевязанное и завернутое в покрывало, лежало в мусорном контейнере. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по региону.

Инцидент произошел 11 декабря. Известно, что речь идет об убийстве 20-летнего мужчины.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, назначены необходимые криминалистические экспертизы.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств, а также причин и условий совершенного преступления. Также специалисты устанавливают круг лиц, причастных к преступлению.

10 декабря в Петербурге случайно поймали скрывавшегося десять лет маньяка-потрошителя. Первое преступление Максим Тищенко совершил в январе 2010 года. Тогда жительница Гатчинского района, гуляя с собакой, увидела на дороге раздетый труп женщины с вынутыми внутренними органами и следами удушения. В 2017 году стало известно о надругательстве неизвестного над россиянкой у станции Антропшино. Женщине удалось выжить — преступника спугнули случайные прохожие.