Стали известны подробности убийства мужа российской моделью в Петербурге

Следователи намерены ходатайствовать об аресте российской модели Лилии Судаковой, которая в Петербурге зарезала своего мужа. Об этом сообщает «Фонтанка».

Изданию стали известны подробности ее семейной жизни и возможная причина преступления. Лилия приехала в Петербург надолго, чтобы помимо карьеры модели развиваться как художник. Конфликты в семье были не редкостью и возникали якобы из-за неверности и агрессивного поведения 28-летнего мужа Лилии Сергея, она неоднократно жаловалась на побои. По ее версии, в день преступления Сергей ей угрожал, и она взялась за нож для самообороны.

По данным следствия, 25-летняя уроженка Московской области в ночь с 28 на 29 ноября 2020 года в квартире дома на Гагаринской улице в ходе ссоры, возникшей на почве личных неприязненных отношений, ударила своего мужа ножом в грудь. Потерпевший был госпитализирован, но в больнице умер.

Лилии Судаковой предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Ранее 1 декабря сообщалось, что муж модели привел в квартиру девушку и стал с ней флиртовать в присутствии супруги. Лилия возмутилась, поссорилась с мужем и ушла в кухню, чтобы успокоиться. К ней пришел Сергей и стал бить девушку. В этот момент у модели в руках оказался нож, которым она ударила мужа в сердце.

Лилия Судакова известна съемками в Vogue и других глянцевых изданиях.