Российская модель приехала с мужем в Петербург и зарезала его там

Российская модель Лилия Судакова приехала с мужем на отдых в Петербург и зарезала его там после ссоры. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Пара сняла на выходные квартиру. Муж модели Сергей привел туда девушку и стал с ней флиртовать в присутствии супруги. Лилия возмутилась, поссорилась с мужем и ушла на кухню, чтобы успокоиться. К ней пришел Сергей и стал бить. В этот момент у модели в руках оказался нож, которым она ударила мужа в сердце.

Лилия вызвала скорую, но спасти Сергея не удалось. От единственного удара он скончался.

Модель написала явку с повинной, возбуждено дело по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Ей грозит до 15 лет лишения свободы.

Лилия Судакова известна съемками в Vogue и других глянцевых изданиях.