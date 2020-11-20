Замдиректора российского научного центра убили за просьбу надеть маску

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в убийстве заместителя директора российского научного центра. Об этом в пятницу, 20 ноября, сообщает ТАСС

По данным издания, 17 ноября тело погибшего было найдено на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. Сыщики выяснили, что незадолго до гибели потерпевший в салоне автобуса сделал замечание мужчине и женщине, напомнив им, что ношение защитных масок в северной столице является обязательным. Позже разговор перерос в конфликт, который продолжился на улице. По данным следствия, в ходе ссоры 40-летний уроженец Оренбурга, нанес сделавшему замечание мужчине множественные проникающие ножевые ранения, от которых тот скончался.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). В ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за торговлю наркотиками и причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование уголовного дела продолжается.

6 ноября сообщалось, что в Санкт-Петербурге вынесли приговор местной жительнице, зарезавшей соседку по коммунальной квартире.