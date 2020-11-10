Зарезавший российскую преподавательницу, ее мать и дочь попал на видео

Зарезавший в подмосковном Солнечногорске преподавательницу Российского экономического университета имени Плеханова Викторию Борковскую и ее мать 26-летний рабочий из соседнего государства попал на видео. Запись опубликована на YouTube-канале Следственного комитета России.

На кадрах виден подозреваемый в наручниках, которого ведет силовик. Кроме того, мужчина попал на камеру видеонаблюдения до и после двойного убийства.

Ему также вменяется покушение на шестилетнюю дочь Борковской. Он нанес ребенку ножевые ранения в грудь и шею, но ей удалось выжить. В настоящее время пострадавшая в больнице в стабильно тяжелом состоянии.

Мотивом убийства стал конфликт из-за денежного долга за оказанные им услуги. В ближайшее время мужчине будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Ранее 10 ноября стало известно о задержании подозреваемого в двойном убийстве строителя.

8 ноября семья наняла его для возведения третьего этажа в частном доме. Однако произошел конфликт, в ходе которого мужчина нанес смертельные ранения преподавательнице и ее матери, а также ранил шестилетнюю дочь пострадавшей и забрал из дома все ценности. Женщины скончались до приезда медиков.

Первой о нападении другу матери рассказала девочка. Она позвонила ему с телефона раненой и попросила привезти бинты. Мужчина вызвал экстренные службы.