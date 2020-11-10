Задержан подозреваемый в расправе над российской семьей строитель

В Солнечногорске задержали молодого человека, подозреваемого в расправе над семьей доцента РЭУ имени Плеханова Виктории Барковской. В ближайшее время его доставят в следственные органы, сообщает МВД Медиа.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий (...) задержали уроженца одной из среднеазиатских республик 1994 года рождения, подозреваемого в убийстве двух женщин и нанесении ножевых ранений 6-летнему ребенку в одном из частных домов садового товарищества в Солнечногорском районе», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

8 ноября семья наняла строителя для возведения третьего этажа в частном доме. Однако между ними произошел конфликт, в ходе которого он нанес смертельные ранения сотруднице университета и ее матери, а также ранил шестилетнюю дочь пострадавшей и забрал из дома все ценности. Женщины скончались, не дождавшись приезда медиков.

Первой о нападении другу матери рассказала девочка. Она позвонила ему с телефона раненой и попросила привезти бинты. Мужчина вызвал экстренные службы. Сейчас ребенок находится в больнице.