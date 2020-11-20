В Петербурге арестовали убийцу пассажира после замечания об отсутствии маски

Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца ранее судимого Алексея Вербицкого, который зарезал пассажира автобуса после замечания об отсутствии у него медицинской маски. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов города в своем Telegram-канале.

Мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Ранее он был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и незаконный оборот наркотиков. Вербицкий вину в совершении преступления признал.

Ранее 20 ноября стало известно об убийстве заместителя директора российского научного центра. Его тело нашли 17 ноября на Индустриальном проспекте в Санкт-Петербурге. Незадолго до гибели в салоне автобуса он сделал замечание мужчине и женщине, у которых не было защитных масок. Разговор перерос в конфликт, который продолжился на улице. По данным следствия, в ходе ссоры 40-летний уроженец Оренбурга нанес сделавшему замечание мужчине множественные проникающие ножевые ранения, от которых тот скончался.

Видео из автобуса с конфликтом опубликовал «КП» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно общение мужчин, потом один из них ударил второго и вышел из автобуса. Оппонент выбежал за ним.