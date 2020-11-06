Россиянка убила соседку по коммуналке и извинилась перед ее родственниками

В Санкт-Петербурге вынесли приговор местной жительнице, зарезавшей соседку по коммунальной квартире. Женщины конфликтовали на протяжении восьми лет, сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на объединенную пресс-службу судов города.

Убийство было совершено в октябре 2019-го в одном из домов на Шлиссельбургском проспекте. В тот день подсудимая вернулась домой и обнаружила, что соседка без разрешения воспользовалась ее посудой и духовкой. В ответ на высказанные претензии противница обругала ее матом. Чуть позже женщины вновь встретились на кухне и чуть не подрались. Затем, говоря по телефону с родственниками, подсудимая почувствовала удар по затылку чем-то твердым. Она схватила нож и несколько раз ударила им свою оппонентку.

На суде женщина заявила, что плохо помнит подробности произошедшего. После схватки противницы самостоятельно разошлись по своим комнатам. Чуть позже подсудимая обнаружила, что ее соседка не подает признаков жизни. Следователи установили, что россиянка нанесла погибшей не менее трех ударов ножом в грудь, шею и голову. Суд признал ее виновной в умышленном убийстве. Женщина вину признала, извинилась перед родственниками убитой, но пояснила, что длительное время находилась в «психотравмирующей ситуации» — конфликт с соседкой был затяжным. Убийце предстоит провести в колонии 7,5 года.

В августе в Белгородской области вынесли приговор местному жителю, убившему соседку после пропажи кота. Мужчина выстрелил в женщину из охотничьего ружья. Ему назначили наказание в виде 11 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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