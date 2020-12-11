Проститутки-трансгендеры избили назвавшего их мужчинами россиянина

В Приморском районе Санкт-Петербурга две проститутки избили клиента, который отказался платить, узнав об их трансгендерности. Об этом сообщает «Фонтанка».

По данным издания, россиянин на сутки арендовал квартиру на Парашютной улице и пригласил двух проституток. Когда на утро девушки признались, что они трансгендеры, россиянин отказался платить, назвав секс-работниц мужчинами. После этого недовольного клиента избили и выставили на улицу.

Одолжив телефон у случайного прохожего, россиянин позвонил в полицию. Нападавших разыскивают.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов задержали жителя Ставрополья, который имитируя по телефону женский голос, притворялся проституткой Анжелой и просил клиентов перевести предоплату за свои услуги. Получив деньги, мошенник исчезал.