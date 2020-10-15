Аферист представлялся проституткой Анжелой и заманивал россиян женским голосом

Россиянин притворялся по телефону проституткой, просил клиентов перевести предоплату за свои услуги и, получив деньги, исчезал. Видеозапись с мошенником в четверг, 15 октября, публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На камеру 25-летний житель Ставрополья рассказывает, как проходило его общение с клиентами: «Да, работаю одна, индивидуально. На выезд две тысячи. Можете подъехать, свободна», — говорит мужчина, имитируя женский голос.

С информацией об аферисте в полицию обратился житель Чебоксар. Он рассказал, что перевел проститутке Анжеле 38 тысяч рублей, однако их встреча так и не состоялась.

Телефонный аферист задержан. Следователи устанавливают других жертв мошенника.