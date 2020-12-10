Скрывавшегося десять лет маньяка-потрошителя случайно поймали в Петербурге

В Санкт-Петербурге под суд пойдет 49-летний житель Коммунара (Гатчинский район Ленинградской области) Максим Тищенко, обвиняемый убийстве и сексуальном насилии. Поймать преступника не могли 10 лет. Об этом сообщает 47 News.

По версии следствия, первое преступление Тищенко совершил в январе 2010 года. Тогда жительница Гатчинского района, гуляя с собакой, увидела на дороге раздетый труп женщины с вынутыми внутренними органами и следами удушения. Эксперты установили, что увечья маньяк нанес жертве руками.

Проанализировав записи с камер видеонаблюдения, следователи нашли и подозреваемого — перед смертью россиянка выпивала в кафе с мужчиной, которым оказался Максим Тищенко. Тогда доказательств его причастности к расправе у следователей не нашлось. Уголовное преследование в отношении мужчины прекратили.

В 2017 году стало известно о надругательстве неизвестного над россиянкой у станции Антропшино. Женщине удалось выжить — преступника спугнули случайные прохожие. Раскрыть это уголовное дело следователи также не смогли.

Выйти на след маньяка-потрошителя удалось случайно. В январе 2020 года Тищенко работал кабельщиком и пришел на вызов к россиянке, которая оказалась его последней жертвой. Женщина узнала в ремонтнике преступника, однако не подала виду и лишь после ухода мастера обратилась в полицию.

Маньяка задержали. Как отмечает издание, генетический профиль Тищенко совпал с профилем изъятых на месте преступления в 2010 году объектов.

После выяснения этого обстоятельства в управлении Следственного комитета по Ленинградской области возбудили второе уголовное дело — о халатности, повлекшей тяжкие последствия, в отношении неустановленных должных лиц, которые допустили уход Тищенко от ответственности в 2010 году.