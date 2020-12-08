Российских полицейских заподозрили в покрывательстве маньяка-насильника

Управление МВД России по Брянской области проверит информацию о покрывательстве местными полицейскими маньяка-насильника, до смерти замучившего 18-летнюю россиянку в деревни Кожемяки. Об этом сообщает издание «Брянские новости».

В бездействии сотрудников Почепского отдела полиции заподозрили местные жители. Они заявили, что неоднократно обращались к участковому, требуя наказать их односельчанина, однако никакой реакции за этим не следовало.

Как отметили в МВД, по данному факту начата служебная проверка.

По версии следователей, 20 ноября 35-летний россиянин в состоянии алкогольного опьянения изнасиловал и до смерти замучил 18-летнюю девушку. От многочисленных травм она скончалась в больнице. Подозреваемого задержали. Ему предъявили обвинение по пункту «а» части 4 статьи 132 УК («Насильственные действия сексуального характера, повлекшие смерть потерпевшей») РФ.

Уголовное дело в отношении задержанного передано в отдел по расследованию особо важных дел.