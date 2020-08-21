Убившего 13 человек полицейского-маньяка приговорили к пожизненному заключению

Суд в Сакраменто (США, штат Калифорния) приговорил к пожизненному заключению 74-летнего бывшего полицейского, признавшего вину в 13 убийствах и десятках изнасилований. Об этом сообщает CNN.

Джозеф Джеймс де Анджело был арестован в 2018 году после поисков, продолжавшихся несколько десятилетий. По данным местных властей, в период с 1976 по 1986 год он совершил не менее 13 убийств и более 50 изнасилований. Изначально следствие полагало, что их совершили разные преступники, однако вскоре пришли к выводу, что это был один человек.

У маньяка было много прозвищ, в том числе «убийца из золотого штата», «настоящий ночной охотник», «насильник с востока». Установить его личность удалось с помощью экспертизы ДНК. Де Анджело лишен права на досрочное освобождение из тюрьмы. «Мне искренне жаль всех, кого я обидел», — заявил он перед вынесением приговора.

Ранее, 20 августа, стало известно, что в Красноярском крае объявился Орский маньяк, на счету которого убийства и изнасилования ста женщин. Преступления он совершал с 2006 по 2013 годы.