Для поимки «бутовского маньяка» отобрали самых красивых сотрудниц МВД

«Бутовского маньяка» пытались поймать на живца с помощью самых красивых сотрудниц полиции. Об этом во вторник, 21 июля, сообщает издание Baza в своем Telegram-канале.

Мужчина не попадал на камеры видеонаблюдения и быстро скрывался с места преступления. Чтобы его выманить, сотрудницы МВД каждый вечер прогуливались по району, а неподалеку от них дежурили несколько оперативников.

21 июля мужчину задержали, однако не в результате спецоперации, а по фотороботу. Подозреваемого доставили в отдел, где его опознали несколько потерпевших.

Как отмечает издание, ни одного изнасилования мужчина не совершил — своих жертв он хватал за грудь, подбегая сзади, и скрывался. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

Как уточнил источник «Ленты.ры» в правоохранительных органах, задержанный — уроженец одной из республик Средней Азии.

Первое нападение в Южном Бутово произошло 3 июля. С этого момента в правоохранительные органы обратились семь пострадавших от действий «маньяка». Все женщины описали одинаковые приметы нападавшего.

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