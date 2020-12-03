Российский следователь рассказал о беззубом каннибале и его съеденных жертвах

Архангельский маньяк Эдуард Селезнев был беззубым, тем не менее он съел троих своих знакомых. Об этом рассказал следователь управления Следственного комитета России по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Вячеслав Нефедьев в документальном фильме, снятом ТНТ, передает издание Baza в своем Telegram-канале.

По его словам, на допросе Селезнев давал подробные показания о своих преступлениях. Несмотря на то что у него, буквально, был один зуб, он ел мясо своих жертв. Для этого маньяк отваривал его до состояния холодца и затем засасывал в себя.

С 2016 по 2018 год Селезнев съел трех мужчин по приказу голосов.

16 марта 2020 года Архангельский областной суд приговорил его к пожизненному заключению. 51-летний осужденный первым убил друга ударом ножа в грудь. Его тело Селезнев частично съел, а останки выкинул в реку. Позже были убиты еще два его знакомых: 43 и 34 лет. Их тела он также частично употребил в пищу, а останки, упакованные в целлофановые пакеты, выбросил в озеро.

У Селезнева, установил суд, сохраняются стойкие антисоциальные установки, а также полное пренебрежение человеческой жизнью. Обвинительный приговор был вынесен на основании вердикта присяжных, признавших его виновным в убийствах.