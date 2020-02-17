«Краснодарский каннибал» умер в тюремной больнице

Главный фигурант дела «краснодарских каннибалов» Дмитрий Бакшеев, осужденный за убийство женщины и надругательство над ее телом, скончался в тюремной больнице Ростова-на-Дону. Об этом в понедельник, 17 февраля, сообщает газета «Коммерсантъ».

О причинах смерти пока не сообщается, адвокаты осужденного отправились на место, чтобы разобраться в причинах произошедшего.

Бакшеева приговорили к 12 годам и двум месяцам колонии строгого режима в июне 2019 года.

В сентябре 2017-го, Бакшеев и его жена Наталья познакомились с 34-летней Еленой Вахрушевой. После совместного распития алкоголя произошел конфликт, в результате которого мужчина убил новую знакомую. Он расчленил тело погибшей и сфотографировался на его фоне. Через четыре дня потерянный телефон с этими снимками обнаружили рабочие-ремонтники на улице и обратились в полицию. В ходе обыска в холодильнике семейной пары нашли фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо.

Жену осужденного Наталью Бакшееву приговорили к 10 годам колонии по части 4 статьи 33 и части 1 статьи 105 УК РФ («Подстрекательство к убийству»).

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