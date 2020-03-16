Россиянина приговорили к пожизненному заключению за трех съеденных друзей

Архангельский областной суд приговорил к пожизненному заключению местного жителя Эдуарда Селезнева, съевшего трех друзей. Об этом в понедельник, 16 марта, со ссылкой на пресс-службу суда сообщает ТАСС

По данным источника агентства, 51-летний россиянин совершал убийства в период с 2016 по 2018 год. Первой жертвой Селезнева стал его 59-летний знакомый. Он был убит ударом ножа в грудь, его тело Селезнев частично съел, а останки выкинул в реку. Позже были убиты еще два знакомых каннибала: 43 и 34 лет. Их тела он также частично употребил в пищу, а останки, упакованные в целлофановые пакеты, выбросил в озеро.

У Селезнева, установил суд, сохраняются стойкие антисоциальные установки, а также полное пренебрежение человеческой жизнью. В конце января коллегия присяжных признала мужчину виновным по статье 105 УК РФ («Убийство») по всем пунктам обвинения.

12 февраля сообщалось, что в Хабаровске задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на двух женщин.

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