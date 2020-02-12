Отвергнутый россиянин стал маньяком и начал нападать с ножом

В Хабаровске задержан 43-летний мужчина, подозреваемый в нападении с ножом на двух женщин. Об этом в среду, 12 февраля, сообщает Следственный комитет России (СКР).

По версии следствия, 5 и 8 февраля 2020 года он напал на улице в Индустриальном районе Хабаровска на незнакомых ему женщин и нанес им ножевые ранения. Потерпевших госпитализировали.

Мужчина дал признательные показания и сообщил, что мотивом совершения преступлений стала месть: знакомая женщина отвергла его ухаживания.

Подозреваемого зовут Владимир Горбунов, его задержали дома. Предполагается, что им совершена серия преступлений, поэтому задержанного можно считать маньяком. У него изъяты два ножа, с которыми он совершал свои нападения, уточняет Telegram-канал Mash, публикуя видео с допросом мужчины.

@breakingmash / Telegram

На записи подозреваемый рассказывает, что некоторое время назад его отвергла девушка, после чего он стал нападать на людей. Он хотел вызвать общественный резонанс, но объяснить, как именно это должно помочь в решении проблем с избранницей, он не смог. Своей вины подозреваемый не чувствует и заявляет, что таким его сделало общество.

Горбунов признался в нападении на трех женщин и одного мужчину, которых он бил ножом в спину в вечернее время. Своих жертв подозреваемый выбирал случайно на улице.

Отчим Горбунова сообщил о проблемах с психикой у пасынка.

В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

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