Резонансное убийство пастушки в Крыму раскрыто

Следователи раскрыли резонансное убийство 54-летней пастушки, чье тело было найдено вечером 4 ноября 2019 года в Евпатории близ элеватора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России (СКР).

2 февраля по подозрению в совершении преступления задержан 45-летний безработный житель Сакского района республики Крым.

Мужчина полностью признал свою вину. По его словам, 4 ноября 2019 года он пытался познакомиться с пастушкой, но она отказалась и тогда он нанес ей смертельное ножевое ранение.

Подозреваемый показал следователям место, где закопал мобильный телефон погибшей.

По данным СКР, мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за убийства.

Суд Евпатории арестовал его. Вскоре мужчине будет предъявлено обвинение.

Осенью, в связи с обнаружением тела женщины, ушедшей пасти скот, было возбуждено уголовное дело. Преступление приобрело общественный резонанс после того, как по соцсетям местные жители стали распространять недостоверную информацию о появившемся в Евпатории маньяке, отмечает «Интерфакс».

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