Российский суд определил наказание для сжегшего заживо пенсионерку

Курганский областной суд определил наказание 42-летнему местному жителю, который заживо сжег пенсионерку. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Мужчина признан виновным в убийстве человека в беспомощном состоянии, совершенном с особой жестокостью. Он осужден на 14 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Суд установил, что в мае 2019 года курганчанин в состоянии алкогольного опьянения находился в дачном поселке «Сады Корвет». Мужчина поссорился с 81-летней хозяйкой одного из участков. Он облил пенсионерку бензином из паяльной лампы и поджег ее, скрывшись с места происшествия.

Пожилая женщина с ожогами 60 процентов тела была госпитализирована, но скончалась в реанимации курганской областной больницы.

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