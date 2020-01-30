Россиянин специально подрезал управляемую женщиной машину и сел за убийство

Иркутский областной суд приговорил к 15 годам лишения свободы 42-летнего местного жителя, который спровоцировал смертельное ДТП, чтобы совершить убийство. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима.

Мужчину признали виновным по статьям 105 УК РФ («Убийство, совершенное общеопасным способом»), 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»), 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью») и 167 УК РФ («Умышленное повреждение имущества»).

Как отметили в СКР, впервые в российской судебной практике вынесен приговор за совершение убийства в отношении водителя, спровоцировавшего смертельное ДТП.

Следствием и судом установлено, что 8 октября 2018 года на улице Мира в Иркутске водитель внедорожника Toyota Land Cruiser умышленно подрезал автомобиль Kia, управляемый женщиной, в результате легковая машина выехала на встречную полосу и там совершила лобовое столкновение с Mitsubishi. В ДТП пострадали четверо человек, двое из которых — дети 8 и 12 лет были экстренно госпитализированы с телесными повреждениями различной степени тяжести. 27-летний мужчина, находившийся за рулем Mitsubishi, скончался в больнице на следующий день от полученных травм.

Видео аварии и показания ее виновника опубликованы на YouTube-канале СКР.

СКР по Иркутской области / YouTube

На кадрах видно столкновение машин. Мужчина, управлявший внедорожником, рассказал, что его подрезала машина с женщиной за рулем, и он решил в ответ совершить тот же маневр, который закончился ДТП.

После аварии виновник скрылся. В ходе расследования была установлена личность водителя Toyota Land Cruiser, и его задержали.

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