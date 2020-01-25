Россиянину за год выписали 650 штрафов за нарушение ПДД

Водителю BMW, который устроил смертельное ДТП с шестью машинами в Москве, за год выписали 650 штрафов за нарушение правил дорожного движения. Об этом в субботу, 25 января, сообщил начальник ситуационного центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Евсин на своей странице в Facebook .

Крупное ДТП с участием шести машин произошло вечером 24 января на Бутырской улице. В результате него погибла девушка — пассажир автомобиля BMW, которым управлял виновник аварии.

«Машина должна забираться, как орудие преступления. За год получено более 650 штрафов. Причем не мелочи. По всему спектру нарушений — от выделенки до превышения более чем на 60 км/ч... Большая часть не оплачена даже», — написал представитель ЦОДД.

Сам момент ДТП попал на видео. Кадры были опубликованы в Twitter Госавтоинспекции Москвы.

22 января сообщалось , что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров попал в аварию. Он уточнил, что все живы и никто серьезно не пострадал: у водителя вывих руки.

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