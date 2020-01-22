Появились подробности ДТП с российским губернатором

Водитель губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова пытался предотвратить столкновение с машиной, выезжавшей со второстепенной дороги. Подробности аварии сообщил ТАСС источник в оперативных службах региона.

По его словам, выезжавший со второстепенной дороги автомобиль не предоставил преимущество в движении машине губернатора. Уходя от столкновения, автомобиль Владимирова врезался в столб.

В пресс-службе главы региона агентству пояснили, что происшествие не повлияет на рабочий график чиновника.

ДТП произошло в Ставрополе ранее 22 января, о нем Владимиров написал в своем Instagram. Губернатор уточнил, что в результате аварии его водитель вывихнул руку, серьезных травм ни у кого нет.

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