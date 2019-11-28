В пьяном виновнике аварии узнали мэра российского города

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Участником пьяной аварии под Ростовом-на-Дону оказался председатель городской думы Донецка и мэр этого города Юрий Тарасенко. Видео с места инцидента опубликовано в паблике издания Rostov.ru во «ВКонтакте».

Чиновника опознали очевидцы ДТП, произошедшего в ночь на четверг, 28 ноября. Тарасенко столкнулся с автомобилем местного предпринимателя. По словам мужчины, после этого мэр протащил его на капоте около 30 метров. На записи бизнесмен возмущенно разговаривает с мэром, который отрицает, что был за рулем машины и пил. Якобы он шел пешком ночью с работы и никого не сбивал.

По информации источника издания, в тот вечер Юрий Тарасенко был с коллегами в кафе и до часа ночи отмечал 25-летие гордумы. После этого чиновник сел за руль своего «Ниссана» и поехал домой. На трассе он резко затормозил, сзади в него врезался автомобиль предпринимателя. Последний вышел из салона и подошел к машине градоначальника, но тот не стал общаться, попытался сбить мужчину, потом бросил машину и намеревался уйти.

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