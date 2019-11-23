Опубликовано видео с места ДТП с участием мэра Тулуна

Следственный комитет России опубликовал видеозапись с места ДТП в Иркутской области участием мэра города Тулун Юрия Кариха. Ролик появился на YouTube-канале ведомства.

На кадрах виден поврежденный автомобиль Кариха и грузовик, с которым он столкнулся. На месте проишествия дежурят несколько полицейских машин.

Об аварии с участием градоначальника стало известно ранее 23 ноября. Автомобиль Кариха столкнулся с грузовиком, в результате чего погибла жена мэра. Сам Карих был госпитализирован с ушибом грудной клетки. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

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