Мэр российского города попал в аварию

Глава города Тулун в Иркутской области Юрий Карих попал в ДТП. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, его автомобиль, направлявшийся в сторону Тулуна, столкнулся с грузовиком. В результате аварии погибла супруга главы города. Сам мэр госпитализирован в тяжелом состоянии.

52-летний Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году. 8 сентября 2019 года его избрали на новый срок. Летом Тулун, в числе других населенных пунктов Иркутской области и регионов Дальнего Востока, пережил две волны наводнения. За время паводка подтоплено 11 тысяч домов. Пострадавшими признаны свыше 45 тысяч человек. Ущерб оценивается в 29 миллиардов рублей.

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