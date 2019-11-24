Мэр Тулуна уехал из больницы после ДТП

Мэр города Тулун Иркутской области Юрий Карих провел ночь после ДТП в больнице и утром уехал из медучреждения. Об этом РИА Новости сообщил мэр Черемхово Вадим Семенов.

Он уточнил, что Карих вечером прошел обследование, все показатели оказались в норме. «Хотел ехать, но мы убедили его остаться в больнице на ночь», — добавил Семенов.

Об аварии с участием Юрия Карих сообщалось накануне, 23 ноября. Автомобиль градоначальника столкнулся с грузовиком, в результате чего погибла жена Кариха. У самого чиновника обнаружили ушиб грудной клетки. Позже Следственный комитет России опубликовал видео с места ДТП.

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