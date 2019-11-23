Стало известно о состоянии попавшего в ДТП мэра Тулуна

Мэра города Тулун Иркутской области Юрий Карих получил в ДТП ушиб грудной клетки. Состояние пострадавшего не является тяжелым. Об этом в субботу, 23 ноября, сообщил ТАСС источник в областных органах власти.

По словам собеседника агентства, Карих сначала отказался от госпитализации, но дети настояли на ней. «Его должны доставить в Черемховскую городскую больницу. Он не в тяжелом состоянии», — отметил источник.

В Единой дежурно-диспетчерской службе Тулуна сообщили, что авария случилась в начале десятого вечера. Мэр был за рулем автомобиля и врезался в стоящий на обочине грузовик. Погибла жена Кариха.

Вице-мэр Тулуна Елена Абрамова подтвердила, что Карих попал в ДТП. «Пока официальных сведений никаких. ДТП. Все, что написано, примерно так и есть», — сказала она.

По уставу города в случае отсутствия главы муниципалитета его обязанности исполняет вице-мэр. «Я думаю, что Юрий Владимирович — сильный человек, и вернется после определенных процедур на свое рабочее место», — добавила Абрамова.

Карих был избран мэром Тулуна в 2010 году. 8 сентября 2019 года его избрали на новый срок. Летом этого года Тулун, в числе других населенных пунктов Сибири и Дальнего Востока, пережил две волны наводнения.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!