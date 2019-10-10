Трамп оправдал смертельную аварию по вине американки в Англии разницей в ПДД

Президент США Дональд Трамп оправдал жену американского дипломата, насмерть сбившую мотоциклиста в Великобритании и покинувшую страну, воспользовавшись дипломатическим иммунитетом. Об этом сообщает издание HuffPost.

Он назвал аварию «ужасным несчастным случаем». Президент США пообещал, что его администрация «поговорит» с Энн Сакулас. Политик предположил, что причиной ДТП могла стать разница между правилами дорожного движения — в Великобритании оно левостороннее, в то время как в США — правостороннее.

«Эта женщина ехала по встречной полосе — и такое случается! Когда привыкаешь к одной системе, а затем внезапно оказываешься на дорогах с противоположным направлением движения, такое случается. Я бы не сказал, что такое происходило со мной, но все же это происходило», — заявил Трамп, намекнув, что и сам оказывался в подобной ситуации.

Президент США разделил возмущение британской общественности из-за случившегося. Трамп заявил, что многие американцы считают поступок Сакулас возмутительным и хотят помочь семье пострадавшего. При этом он не прокомментировал статус дипломатической неприкосновенности женщины.

27 августа Энн Сакулас, супруга дипломата Джонатана Сакуласа (Jonathan Sacoolas) столкнулась с 19-летним мотоциклистом Гарри Данном неподалеку от авиабазы Кроутон в английском графстве Нортгемптоншир. Предположительно, женщина ехала по встречной полосе. Она скрылась с места аварии.

Британская полиция подавала ходатайство об отмене дипломатического иммунитета в американское посольство, что позволило бы допросить подозреваемую. Посольство сразу направило семью Сакулас в США и отказало в удовлетворении ходатайства.

Полиция Великобритании требует возвращения женщины для проведения следственных действий. Британский премьер-министр Борис Джонсон поднял этот вопрос в среду в ходе телефонного разговора с Трампом.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!